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Общество

Имеющие судимости граждане смогли устроиться на работу в учебные заведения Пскова

В образовательных учреждениях Пскова выявлены нарушения законодательства, регламентирующего безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Так, в Псковском государственном университете, Доме детского творчества, средней школе № 18 к трудовой деятельности были допущены лица, имеющие судимости за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, за преступления против здоровья населения и общественной нравственности.

В частности, уборщицей в школе работала гражданка, ранее судимая за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

В этой связи прокурор города внес в адрес руководителей учебных заведений представления с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Эти требования были удовлетворены, три работника организаций освобождены от занимаемых должностей, виновные лица, ответственные за кадровую работу, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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