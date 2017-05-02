За ложное сообщение об угоне автомобиля житель Гдовского района получил условный срок

09:37, 03 мая 2017, ПАИ

Приговором Гдовского районного суда 29-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 11 ноября 2016 года мужчина на принадлежащем ему автомобиле не справился с управлением и съехал в кювет. Желая избежать конфликтной ситуации со своими родственниками, он сообщил в ОМВД России по Гдовскому району об угоне машины.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.