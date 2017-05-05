В праздничные дни будут отменены некоторые автобусные рейсы из Пскова

16:59, 05 мая 2017, ПАИ

В праздничные дни, с 6 по 9 мая, изменится расписание движения автобусов с автовокзала в Пскове: на некоторых маршрутах рейсы будут отменены, на других – введены дополнительные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГППО «Псковавтотранс».

Так, 6 мая отменён рейс № 623 «Псков – Порхов» на 11:00.

7 мая не пойдут автобусы № 619 «Псков – Опочка» на 18:20, № 674 «Псков – Дедовичи/Дно» на 18:25, 19:45, № 672 «Псков – Дедовичи» на 21:00, № 515 «Псков – Деменино» на 15:00, № 522 «Псков – Навережье» на 13:20, № 506 «Псков – Невель» на 7:25. Также в этот день не будет рейсов № 556 «Псков – Пушкинские Горы» на 12:30, № 519 «Псков – Пыталово/Качаново» на 7:30, № 511 «Псков – Хредино» на 15:00, № 623 «Псков – Порхов» на 11:00 и 19:30, № 656 «Псков – Гдов» на18:00.

8 мая отменены рейсы автобусов № 672 «Псков – Дедовичи» на 10:40, № 627 «Псков – Бежаницы» на 14:15, № 623 «Псков – Порхов» на 11:00, № 672 «Псков – Дедовичи» на 12:00, № «Псков – Гдов» на 11:00, № 707 «Псков – Пустошка» на 13:50.

9 мая не будут ходить автобусы № 672 «Псков – Дедовичи» в 10:40, № 623 «Псков – Порхов» в 11:00, №656 «Псков – Гдов» в 11:00.

На этот день вводятся следующие дополнительные рейсы: № 619 «Псков – Опочка» в 18:20, № 672 «Псков – Дедовичи» в 21:00, № 674 «Псков – Дедовичи/Дно» в 18:25, 19:45, № 973 «Новоржев – Санкт-Петербург» в 12:00, № 932 «Себеж – Санкт-Петербург» в 15:00, № 515 «Псков – Деменино» в 15:00, № 522 «Псков – Навережье» в 13:20, № 506 «Псков – Невель» в 7:25, № 556 «Псков – Пушкинские Горы» в 12:30, № 519 «Псков – Пыталово/Качаново» в 7:30, в № 511 «Псков – Хредино» 15:00.

10 мая пустят дополнительные автобусы № 973 «Санкт-Петербург – Новоржев» в 2:20, № 932 «Санкт-Петербург - Себеж» в 3:38, № 974 «Бежаницы – Санкт-Петербург» в 00:05, № 974 «Санкт-Петербург – Бежаницы» в 15:25 и № 627 «Псков – Бежаницы» в 14:15.