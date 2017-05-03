Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове

09:56, 03 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 3 мая, с 10:30 до 11:00 сотрудники ГИБДД проведут в Пскове на площади Героев-десантников массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские будут выявлять граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, контролировать соблюдение правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также устанавливать водителей, уклоняющихся от сдачи водительских удостоверений, подлежащих изъятию.

Кроме того, 3 мая предполагается отключение светофорного объекта на пересечении улиц Леона Поземского и Ипподромной с 9:00 до 14:00.