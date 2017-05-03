На что жалуемся?

09:49, 03 мая 2017, ПАИ

Недавно прочитал в одном из местных СМИ, что «большинство родителей в Пскове недовольны условиями отдыха своих детей в летних лагерях». Опыт работы в этой сфере с 2005 года не позволяет мне пройти мимо данной темы. Я уверен, что вот уже несколько лет государство держит курс на уничтожение детских лагерей, изобретая новые и новые запреты и ограничения, основанные на единичных случаях в детских лагерях. Делается это исключительно ради того, чтобы создавать видимость заботы о детях.

Детский лагерь в наше время содержать, мягко говоря, невыгодно: требования запредельные, а база требует ухода круглый год. Дети отдыхают только во время каникул, а территорию и строения нужно либо консервировать, либо поддерживать в рабочем состоянии и в феврале, и в октябре, когда каникул нет. Получается, что для частного бизнеса – это невероятно дорогое удовольствие, да и для государства тоже. Все идет к тому, что в России останутся три государственных лагеря: «Артек», «Орленок» и «Смена», а сезонные лагеря просто не выживут.

Уже огромное количество детских лагерей продано организациям и частным лицам, которые переоформили их в пансионаты, базы отдыха и гостиницы. Например, РЖД закрывает и продает детские лагеря, так как их невыгодно содержать. Недавно был законсервирован и выставлен на продажу лагерь «Буревестник» в Подмосковье. Лагерь с историей, с хорошим рейтингом теперь на сайте объявлений продается как «отель». В Псковской области есть знаменитый детский лагерь в Опухликах «Юный железнодорожник», который входит в структуру ОАО «РЖД». Интересно, как долго он протянет?

В Анапе на Пионерском проспекте строят 16-этажки на костровой лагеря «Кавказ», который еще пару лет назад принимал тысячи детей с северных регионов страны. Бизнесу не нужны проблемы с детским отдыхом и постоянно ужесточающимися требованиями к нему. Никто не хочет брать на себя такую ответственность, поэтому детские лагеря превращаются в базы отдыха, где за детей отвечают родители (гости, а не администрация).

Хорошо, что лагеря в Псковской области пока еще существуют. Многим родителям путевки достаются бесплатно или с огромной скидкой (до 90% от стоимости путевки) за счет работодателя или государства. При полной стоимости около 19 тысяч рублей за смену в 21 день – экономия для семьи немалая. Но в этих лагерях никогда не будет условий, к которым дети привыкли дома. И вожатые в таких лагерях, само собой, будут неактивны, потому что у них нет никакого стимула работать с детьми, кроме заветного документа о прохождении практики.

Возможно, в лагерях Псковской области когда-то появятся прачечные, душевые кабины и шведский стол. Но это будет только после того, как лагерь превратится в очередную базу отдыха или пансионат.

В Подмосковье, Ленинградской области и Краснодарском крае с огромной скоростью развивается массовый бизнес – «программные лагеря». Суть такого «лагеря» заключается в том, что любое ООО, ИП или частное лицо может снять в отеле, пансионате, на базе отдыха пару-тройку номеров или этаж, нанять аниматоров, купить кисточки и краски, сделать красивый сайт – и получается собственный «детский лагерь». Дошло уже до того, что особо предприимчивые продают путевки... прямо к себе на дачу! И государство не проверяет такие «лагеря», они не должны соответствовать СанПиН, потому что фактически они лагерями не являются. Организатор такого лагеря заключает с родителями «договор оказания услуг на воспитание». Юридически даже придраться не к чему, а проверить качество оказанных услуг вообще невозможно.

Пока что программные «лжелагеря» ориентированы в основном на население Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, но если государство не остановит это безумие и не возьмет все под контроль, то этот бизнес придет и в другие регионы, когда у нас закроют обанкротившиеся лагеря.

Надо сказать, что есть программные лагеря, где действительно работают профессионалы с многолетним стажем. Это не лагеря-однодневки, созданные «на коленке», а качественные и продуманные программы детского отдыха, которые проводятся не физлицами на базах отдыха, а официальными туроператорами на территории детских лагерей со всеми вытекающими лицензиями и проверками. Такие организаторы круглый год обучают вожатых и инструкторов в собственных школах педагогического мастерства. В таких лагерях персонал мотивирован на работу с детьми и есть прекрасная программа, но и цены, соответственно, такие, к которым большинство родителей из регионов, к сожалению, пока не готово.