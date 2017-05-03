18 тонн кильки из Латвии задержаны на границе в Псковской области

10:16, 03 мая 2017, ПАИ

В МАПП Убылинка Пыталовского района запретили движение автомобиля, перемещавшего из Латвии в Казахстан замороженную кильку, общий вес которой составлял 18 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз. Принято решение о возврате товара, оформлена декларация.