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Экономика

18 тонн кильки из Латвии задержаны на границе в Псковской области

В МАПП Убылинка Пыталовского района запретили движение автомобиля, перемещавшего из Латвии в Казахстан замороженную кильку, общий вес которой составлял 18 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Запрет связан с отсутствием разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз. Принято решение о возврате товара, оформлена декларация.

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