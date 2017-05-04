Оружие Победы

17:11, 04 мая 2017, ПАИ

«Тяжелое оно…» - подумала я, держа в руках оружие Победы. То самое, с которым «они сражались за Родину», вступали в смертный бой ради жизни и умирали, становясь героями. Сейчас советские пистолеты-пулемёты и гранаты вместе с трофеями мирно хранятся в псковском музее. Об оружии, из которого убивали, чтобы свободно дышать, и о беззаветных подвигах в годы Великой Отечественной войны - читайте в новом выпуске проекта «Золотой запас».

Одним из первых на вооружение Красной Армии был принят пистолет-пулемёт Дегтярёва образца 1940-го года. И хотя уже в конце 1941-го на смену ему пришёл более технологичный пистолет-пулемёт Шпагина, солдаты от проверенного и надёжного варианта не отказались. «Нормальный был по тем временам. В нашей роте ППД-40 существовал, понравился всем. Так он и был у нас», - вспомнил великолучанин, ветеран Великой Отечественной войны Николай Михайлович Семёнов. В далёком 1944-м он давал отпор фашистам под Таллином, и за проявленное мужество был награждён Орденом Славы III степени.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко













«Когда все мои друзья погибли, я остался один и стрелял изо всех видов оружия. И из танкового, и из ручного, и пистолет-пулемёт этот тоже был. Удержал оборону, танки подбил, несколько штук, и солдат убил много, которые шли в атаку. Немцы не прорвались тогда. А я был ранен и направлен в госпиталь», - коротко и скромно рассказал о своём великом подвиге 91-летний стрелок-пулемётчик, у которого теперь медалей не счесть.

Откуда хорошо сохранившийся ППД-40 попал в музей и кому принадлежал, узнать не удалось. Понятно только, что обнаружен он был не в ходе раскопок. К слову, поисковики утверждают, что подобная находка в Псковской области – редкость. Другие экспонаты времён войны в основном были переданы с оборонительной линии «Пантера», в том числе почерневший ДП образца 1927 года. Ручной пулемёт, разработанный тем же потомственным тульским мастером Василием Дегтярёвым, получил высокую оценку и стал массовым оружием. Причём при весе 8,4 кг он считался самым лёгким (без учёта магазина) среди отечественных и зарубежных аналогов того времени.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Неоднократно «Дегтярёв, пехотный» случалось находить и на «Линии Сталина». Один такой, разбитый, лежал возле ДОТа, а рядом с ним - останки погибшего бойца и его вещи. Личность установили по медальону. В июле 1941-го здесь отважно защищал Отечество Василий Михайлович Михайлов, уроженец деревни Жаворонково Островского района. В его секторе обстрела была дорога, ведущая из Прибалтики в Псковскую область, и герой первых дней войны противостоял врагу до последнего вздоха…

Оборонялись, конечно, и гранатами. К примеру, в ход шли Ф-1, так называемые противопехотные «лимонки», которые до сих пор обезвреживают псковские сапёры. Из-за большого радиуса разлёта осколков метать её можно было лишь из укрытия. В фондах представлены несколько образцов, и почти все - в коррозированном состоянии.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







Поражали захватчиков и осколочными гранатами из корпуса 50-миллиметровой мины. Такой, изготовленный на Кировском заводе в 42-м, боеприпас подарила музею председатель местного отделения ассоциации блокадников Города-героя Ленинграда Лариса Кравцова, а сохранил его подполковник армейской службы Юрий Александрович Крупинин.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Не только для обороны, но и в наступлении использовались РГД-33 – ручные гранаты Дьяконова, которыми в связке по пять красноармейцы останавливали фашистские танки.

Страшно подумать, но бывало, что попав в безвыходное положение и не желая сдаваться в плен, советские воины подрывали себя. Без сомнения, их храбрость и самоотверженность не знали предела. В памяти потомков среди многих других остался подвиг связного Саши Козловского, который весной 1942-го повел к партизанам подпольщицу Еву Хайкину и двух бежавших из немецкого плена солдат. По дороге они столкнулись с карателями и приняли неравный бой. Предвидя мучительный исход, Ева застрелилась, а 16-летний Саша подорвал себя ручными гранатами. Однако оставшиеся в живых пленные всё-таки назвали имена островских подпольщиков. Так арестовали и повесили Клаву Назарову, и вместе с ней тех, кто не смог молчать.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







Победу над злом и насилием приближали, как могли, – и в дальнем бою, и в ближнем. Самым известным холодным оружием, которое применялось в рукопашной схватке, был нож разведчика НР-40. Эта легенда тоже хранится в псковском музее - нож передала Наталья Гужева, внучка участника войны, политрука мостопоезда Василия Степановича Черных, который нашёл его под Ригой уже в конце войны.



Великая Победа, за которую пришлось заплатить миллионами жизней, бесконечными потерями и лишениями, наступила в мае 1945-го. С направленным во спасение оружием беспримерно смелые и стойкие люди подарили нам весенний день, отделивший мир от войны.

Псковское агентство информации благодарит за предоставленную информацию заведующую отделом научно-фондовой работы Ольгу Васильеву и научного сотрудника Псковского музея-заповедника Светлану Дерягину, а также директора Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука.