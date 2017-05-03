Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»

12:24, 03 мая 2017, ПАИ

Уличное представление от «Упсала-цирка» смогут увидеть псковичи 17 мая на международном фестивале «Другое искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Представление начнется в 15:00 на улице Пушкина возле здания Псковского театра драмы. Зрителями станут подопечные интернатов Псковской области для детей с особенностями развития, Центра лечебной педагогики города Пскова, жители и гости города.

Напомним, помимо этого в рамках фестиваля 17 мая с 15:00 до 18:00 в Детском парке Псков пройдёт ярмарка «Путешествие вещей». «Все гости фестиваля привезут с собой поделки и картины, созданные своими руками. Фестиваль предоставит возможность реализовать им продукт своего творчества», - отметили организаторы.

В тот же день в 16:00 дДтском парке пройдет сеанс рисования с художником Александром Некрасовым из музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Учащиеся и подопечные школ-интернатов Псковской области для детей с особенностями развития под руководством художника будут рисовать акриловыми красками на пластиковых панелях. После этого созданные картины соберут в кубы, которые останутся как арт-объекты в Детском парке на протяжении всего фестиваля.

Также 17 мая в 17:00 на пешеходной части улицы Пушкина откроется баннерная выставка, где представят художественные работы подопечных Псковского центра лечебной педагогики, выполненные в техники батик, а в 17:30 в Псковском драмтеатре гости смогут посетить выставку «Красота на ощупь», на котрой будут представлены скульптуры слепоглухого художника из Москвы Александра Сильянова и графика слепоглухого художника Олега Зиновьева из Санкт-Петербурга.

Затем в 18:30 в драмтеатре пройдёт церемония открытия фестиваля «Другое искусство». Перед гостями церемонии выступит коллектив жестового пения с участием слабослышащих детей в сопровождении камерного хора.

Сразу после открытия фестиваля, в 19:00 начнется спектакль «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия», с участием интегрированной театральная студия «Круг» (Москва)

На следующий день,18 мая, с 10:00 до 12:30 в Псковском драмтеатре пройдут творческие и театральные мастер-классы: эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», мастер-класс Софии Александерссон (Швеция) «Заряжая силой через сотворчество», мастер-класс от руководителя музыкальной группы «Рур-Рок» Беате Тайссен (Хайнсберг, Германия), а также театральный урок режиссер особого театра (Санкт-Петербург) Петра Ефимова.

С 11:00 до 14:00, и с 15:00 до 18:00 будут работать ярмарки «Путешествие вещей». В 15:00 гости фестиваля смогут посетить спектакль «Забытые сказки», интегрированный театром-студией «Круг II» (Москва). Это постановка, в которой наряду с обычными людьми примут участие люди с особенностями развития.

В 17:00 в драмтеатре пройдет чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»

В 18:00 состоится спектакль «Бонифаций» «Упсала - цирка». Позже, в 19:00 в драмтеатре пройдет кинопоказ фильма «Каждый 88»

19 мая с 11:00 до 14:00 будет работать круглый стол, который проведёт общественная организация «Чудской проект». Место, где пройдёт круглый стол, станет известно позже.

Помимо этого, с 11:00 до 12:30 в Псковском драмтеатре состоится встреча с мастерами сцены - мастер-классы для руководителей театральных и творческих студий для людей с особенностями развития.

В 14:00 в галерее «Цех» откроется выставка «В мире животных» («My animal world») художника Чанга Им Олссона (Ателье Инути, Стокгольм, Швеция).

В 15:00 на малой сцене драмтеатра пройдут выступления непрофессиональных театральных коллективов «Открытая сцена». «Творческие студии есть при каждом интернате, школе, центре для людей с особенностями развития. Не всегда та или иная студия могут представить полноценный спектакль. Специально для них предусмотрена лаборатория «Открытая сцена», - пояснили организаторы фестиваля.

Также, в 17:30 в Центре лечебной педагогики жители города смогут посетить выставку детского рисунка «На уровне глаз». Участники: воспитанники интернатов Псковской области (Россия, Эстония, Латвия).

В 18:00 состоится уличный концерт «Воздух-Джаз», участниками которой станут музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), Беате Тайссен (Германия) и воспитанники Центра Лечебной педагогики (Псков).

Наконец в 19:00 в меди-холле драмтеатра псковичи смогут посмотреть фильм «На уровне глаз».

20 мая в 10:30 в Городском культурном центре откроется выставка Елена Десятовой «Картина – песнь моя без слов».

Немного похже, в 11:00 пройдут творческие мастер-классы «Прикладное искусство».

В 12:00 в ТК «Империал» начнет работу фотовыставка волонтера и фотографа Дмитрия Маркова. «Выставка представляет повседневную жизнь людей с особенностями развития, увиденную глазами включённого наблюдателя», - отметили организаторы.

Также, в 15:00 в Псковском драмтеатре состоится спектакль «Первый раз», который представит псковская театральная студия «Гвозди».

В 19:00 в Псковской областной филармонии пройдет гала-концерт, который ознаменует закрытие фестиваля, с участием группы «Маша и медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие.