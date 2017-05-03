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Экономика

123 тонны кормовой добавки муки не попали в Псковскую область из-за ошибок в документах

В железнодорожном пункте пропуска Пыталово приостановлено движение контейнеров, в которых из Дании в адрес грузополучателя, зарегистрированного в Псковской области, транспортировались 123,48 тонны кормовой муки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, в ветеринарных сертификатах информация о проведении исследований на содержание сальмонелл, ботулинистического токсина, энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры, общую бактериальную обсеменённость была указана позже даты выдачи документов. В результате ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза был запрещен, оформлены декларации о возврате груза.

Кроме того, в МАПП Шумилкино в Печорском районе было запрещено движение автомобиля, перемещавшего из Испании кормовые добавки весом более 20 тонн. Информация о номере серии товара, указанная в сертификате качества, не соответствовала сведениям, указанным на маркировочной этикетке. Кроме того, не было сертификата качества, выданного предприятием-изготовителем, подтверждающего качество и безопасность добавки.

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