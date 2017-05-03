Псковские активисты ОНФ провели серию субботников в рамках проекта Народного фронта «Генеральная уборка»

12:38, 03 мая 2017, ПАИ

Накануне 1 мая активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области организовали серию субботников в рамках проекта движения «Генеральная уборка». Общественники вместе с неравнодушными гражданами участвовали в уборке территории возле воинского захоронения в поселке Дедовичи, территории возле строящегося велоцентра в городе Великие Луки и ликвидации несанкционированной свалки у деревни Букино в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В поселке Дедовичи активисты очистили от мусора прилегающий к старому кладбищу участок по улице Школьной, а также территории возле воинского захоронения. В субботнике также приняли участие неравнодушные жители поселка. Граждане пришли на субботник со своим инвентарем, администрация городского поселения предоставила транспорт для вывоза мусора. Участники субботника собрали мусора на два тракторных прицепа – сучья и ветки деревьев, прошлогоднюю листву, а также бытовой мусор в виде пластиковой и бумажной упаковки.

«У воинского захоронения в День Победы будет проходить митинг памяти, жители поселка пойдут на митинг по дороге, территорию вдоль которой мы привели в порядок», – пояснил активист Народного фронта Игорь Тарасов.

В городе Великие Луки общественники привели в порядок прилегающую территорию строящегося велоцентра. В субботнике приняли участие активисты регионального отделения ОНФ и представители спортивной общественности города. Участники акции собрали 20 больших мешков мусора.

В Великолукском районе у деревни Букино общественники ликвидировали часть недавно выявленной несанкционированной свалки. Площадь свалки составляет порядка 50 м2.

«Наведение чистоты после зимнего сезона стало традицией. Мы не только инициируем подобные акции, но и сами принимаем в них участие. Отрадно, что в субботниках принимает участие молодежь. Чем больше людей будут принимать участие в мероприятиях по уборке территорий, тем внимательнее они будут относиться к состоянию окружающей среды, не допуская загрязнения территорий. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться к экологической акции», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский.