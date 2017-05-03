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Ограбившему женщину-таксиста великолучанину грозит тюрьма

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки направил в суд уголовное дело в отношении безработного, ранее судимого гражданина, который обвиняется в грабежах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе расследования, этот 33-летний житель Великих Лук в ноябре 2016 года в подъезде дома по Октябрьскому проспекту напал на мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Потерпевшего госпитализировали с множественными ушибами и переломами. В тот же день обвиняемый вызвал такси, и на улице Дружбы, угрожая женщине-водителю, похитил панель от автомагнитолы. Злоумышленника по «горячим следам» задержали сотрудники патрульно- постовой службы полиции. Похищенное изъято. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Следствие завершено.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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