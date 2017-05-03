Пскович устроил смертельное ДТП в Ленобласти и скрылся

10:48, 03 мая 2017, ПАИ

36-летний житель Псковской области задержан за совершение ДТП, в котором два человека погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 1 мая около 0:00 в Выборгском районе на 12-м километре автодороги «Молодежное - Верхне Черкасово» у поворота на поселок Белокаменка. Там столкнулись автомобили Dodge и Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли 29-летние водитель и пассажирка микроавтобуса. Пострадали в аварии три пассажира Volkswagen, в том числе годовалый ребёнок.

Водитель второго автомобиля, предполагаемый виновник аварии, с места происшествия скрылся.

Затем в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в совершении преступления был изобличен 36-летний житель Псковской области. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).