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Общество

«Мистером НовГУ» стал сын руководителя Псковского обкома КПРФ

Сын первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко Павел стал «Мистером НовГУ – 2017». Об этом главный коммунист Псковской области сообщил на своей странице в Фейсбуке.

На фото: Павел Алексеенко. Фото сайта "Ваши новости" https://vnnews.ru

Конкурс в Новгородском государственном университете состоялся 27 апреля.  За звание «Мистера» боролись 11 студентов: 7 представителей институтов НовГУ, 3  - колледжей НовГУ и иностранный студент из Африки. В этом году темой конкурса был «Год развития туризма» (данная тема обозначена в этом году ООН).

«В ходе мероприятия участники примеряли на себя образы жизни в своих любимых местах, демонстрировали свои таланты, исполняли танец и сражались в интеллектуально-импровизационном поединке. А между испытаниями для зрителей и болельщиков выступали приглашенные артисты», - пишет портал kolmovo.ru.

Добавим,  Павел Алексеенко – будущий отоларинголог.  Он учится на 5 курсе по специальности «Лечебное дело».

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