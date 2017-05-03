«Мистером НовГУ» стал сын руководителя Псковского обкома КПРФ

11:22, 03 мая 2017, ПАИ

Сын первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко Павел стал «Мистером НовГУ – 2017». Об этом главный коммунист Псковской области сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Конкурс в Новгородском государственном университете состоялся 27 апреля. За звание «Мистера» боролись 11 студентов: 7 представителей институтов НовГУ, 3 - колледжей НовГУ и иностранный студент из Африки. В этом году темой конкурса был «Год развития туризма» (данная тема обозначена в этом году ООН).

«В ходе мероприятия участники примеряли на себя образы жизни в своих любимых местах, демонстрировали свои таланты, исполняли танец и сражались в интеллектуально-импровизационном поединке. А между испытаниями для зрителей и болельщиков выступали приглашенные артисты», - пишет портал kolmovo.ru.

Добавим, Павел Алексеенко – будущий отоларинголог. Он учится на 5 курсе по специальности «Лечебное дело».