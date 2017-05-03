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Политика

761 кандидат примет участие в предварительном голосовании псковской «Единой России»

В Псковской области завершен приём заявлений на участие в предварительном голосовании для определения кандидатов от «Единой России» на выборах, которые пройдут в регионе осенью. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 3 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что на предварительное голосование «Единой России» для последующего участия в выборах в Псковскую городскую Думу подали заявки 85 человек, в Великолукскую городскую Думу — 80, для участия в выборах глав семи муниципалитетов — 23, для участия в довыборах в областное Собрания по округу № 8 — 3. Всего поступила 761 заявка. «У нас достаточно высокая конкуренция. Особенно - в городские думы и на должности глав», - добавил секретарь регионального отделения партии.

Он также сообщил, что в тех муниципалитетах, где предварительное голосование будет проходить по второй модели (кроме Пскова и Дедовичей), зарегистрированы 15 тыс. 568 выборщиков, что составляет около 5% от общего числа избирателей. Планируется провести с ними более 170 встреч, после каждой пройдёт тайное предварительное голосование.

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