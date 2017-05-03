Создание Городского народного парка началось в Пскове

11:28, 03 мая 2017, ПАИ

По инициативе главы Пскова Ивана Цецерского началось создание Городского народного парка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города подписал соответствующее постановление.

Проект является открытым и будет реализован поэтапно. Для его воплощения в жизнь будет сформирован организационный комитет. Выбором кандидатур для него займётся консультативный совет из 15 человек под руководством заместителя главы города Сергея Гаврилова. В составе совета - представители Общественной палаты Пскова, депутаты Псковской городской Думы, общественники, специалисты по благоустройству.

Оргкомитет будет сформирован в срок до 20 мая, главе администрации города Игорь Калашникову к этому времени поручено предложить земельный участок из территорий общего пользования муниципального образования, в том числе из числа неразграниченных земель.

Организационному комитету необходимо до 1 июля разработать план реализации проекта «Городской народный парк» для включения его в План работы органов местного самоуправления города Пскова на 2017 – 2018 год.

Осуществление проекта пройдёт в три этапа: с 3-го по 31 мая этого года будет выбрана территория для благоустройства; с 1 июня 2017 года по 30 марта 2019 года будет вестись прием и анализ предложений жителей города, подготовка проекта благоустройства территории с учетом мнения населения, организация сбора средств для обустройства парка; с 1 апреля по 30 июня 2019 года – завершение работ по благоустройству парка.

Участниками проекта могут быть юридические и физические лица, а также творческие коллективы, проектные организации, ландшафтные мастерские. 30 марта 2019 года заканчивается срок окончания подачи предложений по дизайн-проекту благоустройства территории и участию физических и юридических лиц в организационной комитет. Предложения подаются на бумажном носителе по адресу: Псков, улица Некрасова, 14 (Псковская городская Дума) или по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru. Работы по благоустройству территории будут производиться в основе своей за счет привлеченных спонсорских средств или добровольной безвозмездной помощи (пожертвований).