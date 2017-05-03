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Общество

Фольклорную программу «Ягорий-свет» представят в «Михайловском»

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подготовили фольклорную программу «Ягорий-свет» в честь старинного крестьянского праздника - «Егория вешнего». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Она также напомнила, что церковная память Великомученика Георгия Победоносца, совершаемая 6 мая, и отмечаемый в тот же день крестьянский «Егорий вешний» входят в число праздников, которые вот уже много лет подряд проводят в музее-заповеднике.  «Это и Татьянин день в январе, Ольгины именины в июле («деревенские семейные торжества» в честь героинь романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»), престольные праздники села и усадьбы Петровское в июле и Михайловского (усадьбы и всего заповедника сразу) в ноябре и так далее», - добавила Лидия Токарева.

Праздник продлится до 8 мая. Лидия Токарева также подчеркнула, что при создании программы, в музее использовали фрагменты из произведений Пушкина, старинные «егорьевские» песни и наигрыши (в том числе и записанные в Псковской области), элементы псковской версии праздничного обряда. Включили в программу и «церемонию» праздничного, первого нынешней весной запуска водяной мельницы на речке Луговке.

Подробности празднования «Егория Вешнего» в пушкинском Бугрово можно посмотреть здесь.

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