Александр Котов: У победителей предварительного голосования будет больше шансов в избирательной кампании

11:42, 03 мая 2017, ПАИ

У победителей предварительного голосования для определения кандидатов от Псковского регионального отделения «Единой России» на осенних выборах будет больше шансов в избирательной кампании, заявил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 3 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Надеемся, что в результате этой процедуры удастся определить лучших. Мы рассчитываем, что это будут активные, энергичные люди, которые уже показали себя в общественной работе. Соответственно, у них будет больше шансов в избирательной кампании», - подчеркнул Александр Котов.