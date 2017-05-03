За право стать кандидатом от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы будут бороться 85 человек
За право стать кандидатом от «Единой России» в депутаты Псковской городской Думы будут бороться 85 человек. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 3 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.
При этом, по словам Александра Котова, среди подавших заявки на участие в предварительном голосовании «достаточное количество свежих лиц»: из 85 претендентов только 18 действующие парламентарии, 16 из них - представители фракции «Единая Россия».
«У каждого есть шанс. Ни у кого никаких преференций нет», - подчеркнул Александр Котов.