За право стать кандидатом от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы будут бороться 85 человек

11:34, 03 мая 2017, ПАИ

За право стать кандидатом от «Единой России» в депутаты Псковской городской Думы будут бороться 85 человек. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии Александр Котов на брифинге 3 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом, по словам Александра Котова, среди подавших заявки на участие в предварительном голосовании «достаточное количество свежих лиц»: из 85 претендентов только 18 действующие парламентарии, 16 из них - представители фракции «Единая Россия».

«У каждого есть шанс. Ни у кого никаких преференций нет», - подчеркнул Александр Котов.