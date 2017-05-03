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Псковский подросток предстанет перед судом за 19 краж и угонов

Отдел по расследованию преступлений на территории обслуживания микрорайона «Запсковье» Следственного управления УМВД России по городу Пскову завершил расследование уголовного дела, связанного с серией краж и угонов автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи установили, что в период с ноября 2016 года по февраль 2017-го этот 17-летний пскович на территории областного центра и Псковского района совершил ряд краж из автомобилей, а также угонов транспортных средств. Из машин обвиняемый похищал навигаторы, аккумуляторы и другое имущество с целью дальнейшей реализации. Угонять подросток предпочитал транспорт отечественного производства, а покатавшись, он их бросал.

Несовершеннолетнему вменяются также 2 кражи товарно-материальных ценностей из торговых павильонов на Запсковье. Всего же ему предъявлены обвинения по 19 эпизодам преступной деятельности. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой города Пскова уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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