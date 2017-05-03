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Политика

К участию в выборной кампании призвал молодежь Псковской области Сергей Ковальчук

Члены Молодёжного парламента и представители студенчества встретились с секретарём Избирательной комиссией Псковской области Сергеем Ковальчуком и обсудили перспективы участия молодёжи в предстоящем выборном процессе. Мероприятие прошло в рамках действующего двустороннего соглашения о сотрудничестве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Выборы – это ступень во взрослую жизнь, и молодёжь не должна от этого отстраняться», - обратился к участникам встречи Сергей Ковальчук. Секретарь Избирательной комиссии призвал молодых парламентариев активнее включаться в выборную кампанию в качестве членов участковых избирательных комиссий, кандидатов и наблюдателей.

По мнению секретаря облизбиркома, членство в Молодёжном парламенте является возможностью получить бесценный опыт: «Это своеобразный «комсомол», в котором присутствует здоровый карьеризм, возможность эффективно пройти первую ступень общественно-политической работы и затем качественно пополнить кадровый резерв на всех уровнях власти, а также в бизнесе и институтах гражданского общества».

В ходе встречи молодые активисты получили информацию о подготовке к Единому дню голосования, который пройдёт 10 сентября, а также о механизме выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов, выдвигаемых избирательными объединениями на выборах в органы местного самоуправления на территории Псковской области.

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