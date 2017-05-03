Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»

12:06, 03 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 3 мая, в 19:10 на телеканале «Рен-ТВ Псков» выйдет в эфир новый выпуск видео-дневника конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил продюсер проекта Николай Королёв.

В новой серии видео-дневника можно будет увидеть итоговый репортаж о полуфинальном шоу, которое состоялось 29 апреля, а также участие конкурсанток в масстер-классе в ресторане «Инжир».

«Кроме фотосессии в аквапарке, наши участницы еще и отлично отдохнули вместе со своими семьями. Все эмоции и закулисные секреты только в видеоверсии конкурса красоты среди замужних женщин», - рассказали организаторы.