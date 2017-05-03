0
12:53
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
14:34
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
11:36
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
09:10
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
21:37
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
11:46
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
Еще новости
Происшествия

Поддельные 100 долларов США обнаружили в одном из финучреждений Пскова

2 мая в одном из финансовых учреждений Пскова полиция обнаружила фальшивую банкноты номиналом $100. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в Великих Луках в финансовых организациях стражи порядка изъяли две купюры номиналом по 5000 рублей с признаками подделки.  По данным фактам ведутся проверки.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
03 мая 2017
У раллийного гонщика за неделю до соревнований в Псковской области угнали сразу 2 машины
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир
02 мая 2017
Агентство недвижимости вновь предлагает псковичам поучаствовать в сомнительной схеме покупки квартир 5
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
01 мая 2017
Пятилетний мальчик, пострадавший при пожаре в Дновском районе, умер после нескольких месяцев комы
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
29 апреля 2017
Труп обнаружен в канаве в Великих Луках
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+)
27 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Жители дома на Запсковье выбросили вместе с мусором мумифицированную кошку (ФОТО, 12+) 4
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
27 апреля 2017
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело 12
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 14
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
26 апреля 2017
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове

Идет загрузка...