Поддельные 100 долларов США обнаружили в одном из финучреждений Пскова

12:34, 03 мая 2017, ПАИ

2 мая в одном из финансовых учреждений Пскова полиция обнаружила фальшивую банкноты номиналом $100. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в Великих Луках в финансовых организациях стражи порядка изъяли две купюры номиналом по 5000 рублей с признаками подделки. По данным фактам ведутся проверки.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.