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Подпольное предприятие по производству алкоголя обнаружено в Островском районе

В деревне Марково Островского района обнаружено подпольное предприятие по производству алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские выявили, что в ангаре на поточной линии осуществлялся незаконный выпуск спиртного известных торговых наименований. К тому же, товар маркировался акцизными марками, вызывающими сомнение в подлинности. Было установлено, что в незаконном производстве принимали участие 15 иностранных граждан, в настоящее время решается вопрос об их выдворении с территории Российской Федерации.

  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области
  • Подпольное предприятие по производству алкоголя в Островском районе
    Фото: УМВД России по Псковской области

С места происшествия изъяты 14 тыс. 850 литров готовой продукции, 6 тыс. литров спирта, бутылки, пробки, этикетки, федеральные специальные марки с признаками подделки, а также производственное оборудование. Изъятое направлено для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Псковской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный размер наказания, предусмотренный санкцией данной статьи, составляет 5 лет лишения свободы.

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