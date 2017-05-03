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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах

В Великих Луках, Острове и Пушкинских Горах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, ночью 2 мая в Великих Луках по улице Маршала Жукова на ВАЗе ехал нетрезвый 34-летний житель Великолукского района. Его остановили  сотрудники полиции. Днём 2 мая в Пушкинских Горах по улице Ленина на мотоскутере двигался 37-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В Острове стражи порядка выявили еще одного нетрезвого 40-летнего водителя, оказавшегося за рулем автомобиля «Фольксваген». По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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