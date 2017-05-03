Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация

16:31, 03 мая 2017, ПАИ

Собор Рождества Богородицы XVI века, входящий в ансамбль Снетогорского монастыря, ждет реставрация. На сайте госзакупок объявлен конкурс ограниченным участием.

Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Максимальная цена контракта составляет 2 млн 940 тысяч рублей.

В срок до 15 декабря 2017 года исполнитель договора, в частности, должен укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, собрать и укрепить фрески при реставрации стен.

Отметим, что Снетогорский монастырь располагается в 4-х километрах от Пскова на высоком правом берегу излучины реки Великой. Снятная гора, на которой стоит монастырь, зовется так по названию местной промысловой рыбы — снети. Действующий женский Снетогорский монастырь - один из древнейших из ныне существующих псковских монастырей, первое упоминание в летописи относится к XIII веку. Первоначально он был мужским.

Главная святыня монастыря — собор Рождества Пресвятой Богородицы. Он был построен в 1311 году по подобию Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. В 1313 году храм был расписан. Сохранившиеся, хотя и не полностью, фрески — единственный на сегодняшний день памятник древнерусской монументальной живописи 1-й половины XIV века и яркий образец псковской художественной школы.