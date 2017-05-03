«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита организована в Псковской области

13:30, 03 мая 2017, ПАИ

До 15 мая в Псковской области организована телефонная «горячая линия» по профилактике клещевого вирусного энцефалита . Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, консультации проводят специалисты ведомства, врачи-эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области».

Псковичам расскажут, что делать и куда идти, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при исследовании насекомого; каковы основные признаки болезни и правила индивидуальной защиты от нападения клещей.

Задать свои вопросы и получить ответы на них можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по телефонам:

- отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области: 8 (8112) 66-42-79; 66-47-29 (город Псков); 8 (81136) 9-17-19 (Дедовичский район);

- территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 8 (81153) 3-73-70;

- территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 8 (81151) 2-54-01;

- территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: 8 (81152) 3-19-27;

- эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: 8 (8112) 662981.

Кроме того, свои вопросы можно присылать на электронную почту Управления Роспотребнадзора по Псковской области: upr@60.rospotrebnadzor.ru; на электронную почту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»: fguz_epidotd@60.rospotrebnadzor.ru.