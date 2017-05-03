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Культура

Объявлен конкурс на сохранение монументальной живописи в церкви Успения Богородицы в селе Мелётово

Объявлен конкурс на сохранение монументальной живописи в церкви Успения Пресвятой Богородицы, расположенной в селе Мелётово Псковского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком проведения реставрационных и консервационных работ коллекции фрагментов фресок XIV века выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Максимальная цена контракта составляет 3 млн 999 тысяч 759 рублей.

Срок выполнения работ — до 25 декабря 2017 года.

Церковь Успения Богородицы села Мелётово – единственный сохранившийся до сегодняшнего дня памятник псковской монументальной живописи XV века. Церковь была полностью расписана в 1465 году. Система росписи Успенской церкви отличается обилием сцен со сложными и уникальными сюжетами. Росписи мелетовской церкви строились по принципу сочетания нескольких тематических циклов, обладающих внутренней повествовательностью и символической логикой.

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