Экспозиция к Дню Победы размещена в Псковском музее

18:05, 03 мая 2017, ПАИ

С 2 мая в экспозиции Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в рамках проекта «Военно-исторический календарь» размещен экспозиционный комплекс, посвященный Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

История Дня Победы ведется с 9 мая 1945 года, когда в пригороде Берлина начальник штаба верховного главнокомандования генерал-фельдмаршал В. Кейтель от вермахта, заместитель Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгий Жуков от Красной армии и маршал авиации Великобритании А. Теддер от союзников подписали акт о безоговорочной и полной капитуляции Германии. Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали сопротивление Красной армии еще более недели. В это время Сталин подписал указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что 9 мая становится государственным праздником Днем Победы и объявляется выходным днем. В 6 часов утра по московскому времени этот Указ по радио был зачитан диктором Левитаном. Первый День Победы отмечался тем, что люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 9 мая вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий прогремели тридцать залпов. Выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Лишь в 1965 году 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, масштабные салюты во всех городах - Героях и чествования ветеранов.

Парад Победы в России традиционно проводится на Красной Площади в Москве. Первый из них прошёл 24 июня 1945 году. Принимал парад заместитель маршала Советского Союза Жуков, командовал маршал Советского Союза Рокоссовский. В нём приняли участие 49 псковичей.

В самом Пскове в полдень 9 мая 1945 года состоялся свой Парад Победы. Воинские подразделения прошли со стороны Завеличья через мост Красной Армии, Триумфальные ворота, которые были установлены со стороны Советской площади, затем промаршировали по центральным улицам города.

Неотъемлемым символом 9 мая многие годы является Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» – знак особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного «солдатского» ордена Славы. Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый – пламя. Чтобы отдать дань памяти и почтения подвигам героев, чтобы подрастающее поколение знало, помнило и гордилось своей историей, в 2005 году была заведена традиция повязывать в День Победы георгиевскую ленточку. Акция называется «Я помню! Я горжусь!»