Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александром Посадским.
Гость студии расскажет о том, сколько килограммов браконьерского улова изымают рыбинспеткоры каждые выходные, какие виды рыб находятся под угрозой, надолго ли вернулся снеток в псковские водоемы и многом другом.
Также он ответит на вопросы зрителей, которые можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.