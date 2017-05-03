Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

14:02, 03 мая 2017, ПАИ

В прямом эфире проекта ПАИ-live началось интервью с начальником отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александром Посадским.

Гость студии расскажет о том, сколько килограммов браконьерского улова изымают рыбинспеткоры каждые выходные, какие виды рыб находятся под угрозой, надолго ли вернулся снеток в псковские водоемы и многом другом.

Также он ответит на вопросы зрителей, которые можно оставлять в чате на странице ПАИ-live.