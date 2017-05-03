Лепить пельмени научились в Пскове немецкие школьники

15:54, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая глава Пскова Иван Цецерский в зале администрации города встретился с учащимися 5-7 классов Реальной школы Нойс-Хальцхайм из породнённого города Нойса (Германия). Дети приехали с визитом в 26-ю школу (ППК) Пскова в рамках программы по обмену, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. «Мы очень рады, что вы к нам приехали, у нас замечательные дети, такие же, как и вы, с разносторонними талантами. Надеюсь, вам у нас нравится, и вы найдёте здесь псковских друзей», - приветствовал гостей Иван Цецерский.

Глава Пскова и подростки из Германии обменялись впечатлениями, обсудили, как гости проводят досуг, в том числе в псковских семьях, в которых они проживают. Приехали дети 30 апреля. До 9 мая для них подготовлена интересная программа с посещением уроков, экскурсиями и мастер-классами. Немецкие школьники уже научились лепить пельмени и побывали на мусороперерабатывающем заводе, впереди их ждёт экскурсия в деревню сето с мастер-классом по сыроварению, прогулка в Порховской крепости, посещение Литейного двора и верёвочного парка в Мальской долине и другие мероприятия.

Директор Реальной школы Нойс-Хольцхайм Вольфганг Шпангенбергер поблагодарил принимающие семьи Пскова за добросердечие: «Нас настолько радушно принимают, что дети не скучают по дому». На прощание стороны обменялись памятными подарками. Глава Пскова пригласил гостей посетить 9 мая парад и праздничный концерт.

Напомним, обмен со школой № 26 Пскова начался в феврале 2016 года с визита псковских школьников в Нойс. Ответный визит немецкой стороны был в апреле 2016 года. С директором Реальной школы достигнута договоренность проводить взаимные визиты в рамках одного учебного года. В сентябре прошлого года учащиеся школы № 26 снова посетили город Нойс. Теперь запланирован ответный визит из Германии.

Вольфганг Шпангенбергер награждён медалью «За заслуги перед Псковом» за активную работу по укреплению партнерских связей городов-побратимов Пскова и Нойса.