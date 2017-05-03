Вопросы капремонта обсудили председатели многоквартирных домов в Пскове

17:30, 03 мая 2017, ПАИ

Очередное заседание клуба председателей Советов многоквартирных домов (МКД) состоялось в Пскове. Встречу провел депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Председатель клуба МКД Нина Каштанова рассказала коллегам о деятельности рабочих групп, которые были сформированы ранее из числа участников данной дискуссионно-просветительской площадки. Так, активную работу проделала группа по теме капитального ремонта многоквартирных домов. Докладчица отметила, что для заинтересованных председателей МКД была организована встреча с руководителем Регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области Сергеем Макарченко, который ответил на вопросы псковичей, касающиеся работы с должниками за капремонт, процедуры и сроков подачи обращений для вхождения в программу.

Депутат гордумы Илья Комиссаров отметил, что с Фондом капитального ремонта выстроены конструктивные взаимоотношения: «При необходимости опыт подобных встреч будет продолжен, поскольку председатели могут на них обратиться за разъяснениями к непосредственным организаторам работ по капремонту».

Член Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров выразил готовность оказать помощь председателям МКД: «Мы готовы вместе с вами контролировать процесс производства работ в домах, выходить на объекты, общаться с подрядчиками, консультировать по правовым вопросам».

Кроме того, на заседании клуба председателей МКД обсудили результаты деятельности рабочей группы по вопросам ОДН.