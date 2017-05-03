Руководители Пскова высоко оценили профсоюзную работу сотрудника «Псковэнерго»

13:47, 03 мая 2017, ПАИ

Специалист по охране труда ПО «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», член профсоюза «Всероссийский Электропрофсоюз» Елена Пузыня награждена почетной грамотой администрации города Пскова за многолетний добросовестный труд и активную профсоюзную работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службы энергокомпании.

Кроме того, большой личный вклад Елены Пузыня в дело защиты прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов на территории муниципального образования «Город Псков» был отмечен благодарственным письмом главы города Пскова. Награждение было приурочено к празднованию 1 Мая и Всемирного дня охраны труда.

Как отметили в первичной организации «Псковэнерго» «Всероссийского Электропрофсоюза», опыт работы в сфере охраны труда, грамотность и принципиальность Елены Пузыня в полной мере проявились в ходе подготовки и проведения мероприятий по специальной оценке условий труда. Благодаря проведенной ею разъяснительной и консультативной работе удалось сохранить права работников на льготы не только Северных ЭС, где трудится Елена Пузыня, но и других производственных отделений предприятия.

Елена Пузыня пользуется заслуженным авторитетом и доверием коллектива: в 2005 году была избрана председателем профкома Северные электрические сети, являлась членом ревизионной комиссии Областной организации Всероссийского «Электропрофсоюза». В настоящее время она работает казначеем профкома СЭС.

За многолетнюю активную работу в профсоюзе Елена Пузыня в разные годы была неоднократно отмечена высокими наградами, в том числе почетной грамотой Псковского областного совета профессиональных союзов, благодарственным письмом Псковского областного Собрания депутатов и юбилейным знаком «110 лет Всероссийскому Электропрофсоюзу».