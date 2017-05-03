Неадекватного водителя задержали сотрудники ОМОН в Пскове

14:10, 03 мая 2017, ПАИ

В Пскове на улице Николая Васильева сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

В ходе совместных с полицией оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОМОН обратили внимание на машину, которая двигалась по проезжей части с выключенными осветительными приборами. Водитель транспортного средства вел себя на дороге неадекватно. При проверке у 31-летнего автомобилиста обнаружили признаки наркотического опьянения. Для дальнейшего разбирательства он был предан сотрудникам ДПС.