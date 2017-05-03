Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области

13:56, 03 мая 2017, ПАИ

Генерал-майор Андрей Парамонов Указом президента Российской Федерации от 17 апреля назначен на должность начальника Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, сегодня, 3 мая, он был представлен губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Начальник Управления кадров Пограничной службы ФСБ России генерал-майор Сергей Стрельников особо отметил, что «жизненный, профессиональный и боевой опыт Андрея Евгеньевича послужит обеспечению безопасности государственных границ Северо-Запада».

«Это тот человек, который не выбирал, где служить, а служил там, где требовала Родина: в Средней Азии, на Дальнем Востоке и Юге России», - подчеркнул Сергей Стрельников и добавил, что за время службы Андрей Парамонов награжден государственными наградами: орденом «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».

В свою очередь глава региона отметил, что перед новым руководителем Управления стоит достаточно большой объем задач, и связано это с приграничным положением Псковской области. Губернатор заверил, что администрация Псковской области окажет новому руководству Погрануправления полную поддержку.

Андрей Парамонов сказал, что приложит максимум усилий, чтобы сохранить преемственность и высокий уровень взаимодействия, который на сегодняшний день сложился в регионе между властью и пограничной службой. «Без поддержки руководства субъекта сложно, а порой и невозможно решать многогранные задачи по защите государственных интересов», - подытожил Андрей Парамонов.