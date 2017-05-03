Делегация эстонских инспекторов рыбоохраны находится в Псковской области

14:16, 03 мая 2017, ПАИ

Делегация эстонских инспекторов рыбоохраны в настоящее время находится в Псковской области. Как сообщил в эфире ПАИ-live начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский, они контролируют работу псковских рыбаков. По его словам, псковские рыбинспекторы также выезжают в Эстонию с аналогичными целями.

Александр Посадский пояснил, что контрольно-надзорные функции направлены на сохранение рыбных запасов. Сегодня эстонских соседей особо интересует законный сетевой лов в Тёплом озере.

По его словам, пути миграции рыбы проходят вдоль берегов Эстонии и псковские рыбаки считают, что благодаря этому эстонцы вылавливают больше. Эстонцы, напротив, утверждают, что всю рыбу вылавливают их псковские коллеги.

Александр Посадский напомнил, что в Псковско-Чудском водоеме действует межправительственное соглашение. Он рассказал, что эстонская рыбоохрана лучше оснащена и превосходят российскую по количеству инспекторов: их на эстонской стороне озера действует 16, на российской – 3. При этом российские инспекторы выявляют в два раза больше нарушений. По словам Посадского, эстонцы объясняют это тем, что наши браконьеры – «более распущенные».