Популяция снетка увеличилась в Псковско-Чудском водоёме

18:08, 03 мая 2017, ПАИ

Популяция снетка в Псковско-Чудском водоёме превысила 100 тонн, сообщил начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский, сегодня, 3 мая, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Он напомнил, что вылов снетка в регионе был запрещен, в том числе из-за сложных климатических условий, но со временем его популяция начала увеличиваться и в 2016 году достигла 100 тонн.

По словам Александра Посадского, промышленный вылов планируется разрешить в следующем году. «На сегодня популяция довольно солидная», - пояснил он.