Представитель псковской рыбоохраны: Браконьерство – это социальное явление

14:31, 03 мая 2017, ПАИ

«Браконьерство – это почти социальное явление», - считает начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский. Об этом он заявил сегодня, 3 мая, в эфире ПАИ-live.

Он отметил, что легкая доступность рыбы во время нереста привлекает браконьеров. При этом с 1 апреля по 15 июня запрещен лов любительский, а с 5 апреля – и промышленный лов. По его словам, каждый апрель возбуждается порядка 7 уголовных дел. Основанием для возбуждения дела служит ущерб в размере от 100 тысяч рублей, а также применение орудия массового истребления рыбы во время нереста. В целом, по словам Посадского, за последние три года стало составляться больше на 10-15 протоколов за незаконную добычу водных биоресурсов.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области рассказал, что в регионе регулярно проводятся рейды с общественностью и сотрудниками ОВД, Рыбоохране активно помогают пограничники, ГИБДД.