Инспекторы псковской рыбоохраны не берут взятки, заявил Александр Посадский

15:28, 03 мая 2017, ПАИ

Инспекторы псковской рыбоохраны отказываются от взяток браконьеров, заявил в эфире ПАИ-live начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский.

Он рассказал, что один случай получения взятки был зафиксирован в прошлом году в Пустошке: госинспектор взял деньги у гражданина Белоруссии. На данный момент сотрудник уволен, возбуждено уголовное дело.

По словам Александра Посадского, первая реакция у человека, которого уличили в незаконной ловле, - предложить взятку. Однако, он сказал, что на сегодняшний день все госинспекторы отказываются о предложенных денег. Спикер также добавил, что рыбоохране очень сложно доказать факт дачи взятки.

Александр Посадский подчеркнул, что в отделе сформирован хороший коллектив, он полностью укомплектован, способен справиться с поставленными задачами. «Довольно опытные и уверенные сотрудники. этим коллективом мы способны даже улучшить результаты», - считает начальник отдела.

«Профилактика есть, выявляемость есть, работоспособность есть у нашего коллектива, и всё получается», - заключил он.