Представитель псковской рыбоохраны: За каждым любителем рыбалки госинспектора не поставишь

15:46, 03 мая 2017, ПАИ

За каждым любителем рыбалки госинспектора не поставишь, признал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский. Об этом он заявил сегодня, 3 мая, в прямом эфире проекта ПАИ-live. «Одно дело, когда человеку кушать нечего, он поймал 5 рыбок и все, а другое - когда ловит, «пока рука не отвалится», а потом девать рыбу некуда», - сказал он. «Надо уважать себя и будущее поколение, чтобы внукам тоже что-то досталось», - добавил Александр Посадский.

По вопросам спортивного любительского рыболовства, начальник отдела рыбоохраны объяснил, что на данный момент подписан закон, в котором регламентирован вес, вид и размеры улова.

Представитель псковской Рыбоохраны также пояснил, что в Пскове еженедельно проводятся рейды по местам торговли рыбой, выявляются точки незаконной продажи. Он также напомнил, что на сегодняшний день вылов щуки запрещен в связи с нерестом, и, как следствие, в основном на рынках продается «браконьерская» щука.