С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы

14:46, 03 мая 2017, ПАИ

С 10 мая в псковских автобусах не будут больше использовать валидаторы, их предполагается использовать только на пригородных маршрутах. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, на встрече с коллективом госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» заявил его новый директор, Александр Питиримов. Кондукторы предприятия поддержали это предложение, заявив, что из-за валидаторов не успевают обслуживать пассажиров.

Вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий в региональной администрации транспортную сферу, согласился, что «то, что сделано сейчас [по валидаторам - ПАИ], это даже не половинчатое решение». Сначала «сумку с мелочью повесили на кондуктора, а потом валидатор», - добавил он, сказав, что на данный момент это «не валидатор, а кассовый аппарат, только усложняющий работу».