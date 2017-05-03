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Общество

С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы

С 10 мая в псковских автобусах не будут больше использовать валидаторы, их предполагается использовать только на пригородных маршрутах. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, на встрече с коллективом госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» заявил его новый директор, Александр Питиримов. Кондукторы предприятия поддержали это предложение, заявив, что из-за валидаторов не успевают обслуживать пассажиров.

Вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий в региональной администрации транспортную сферу, согласился, что «то, что сделано сейчас [по валидаторам - ПАИ], это даже не половинчатое решение». Сначала «сумку с мелочью повесили на кондуктора, а потом валидатор», - добавил он, сказав, что на данный момент это «не валидатор, а кассовый аппарат, только усложняющий работу».

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