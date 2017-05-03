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Общество

Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая

4 мая в Себежском районе состоится перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Александр Егоров рассказал, что торжественно-траурная церемония состоится на братском захоронении, расположенном недалеко от государственной границы в деревне Бурачки. Свой покой здесь обретут порядка тридцати бойцов, чьи останки были подняты в ходе районной поисковой экспедиции «Вахта памяти». Она проводится в соответствии с областным и федеральным планом поисковых работ, согласованным с Министерством обороны РФ. Второй год подряд вместе с себежским поисковым отрядом «Забытый батальон» в поиске незахороненных солдат участвуют поисковики из Башкортостана (отряд «Обелиск», город Стерлитамак).

Поисковые работы ведутся в районе деревни Жуки, которая расположена на территории Себежского национального парка. На сегодняшний день все организационные вопросы, связанные с проведением раскопок в заповедной зоне, решены, подчеркнул Александр Егоров.

Следующее погребение найденных останков запланировано на 22 июня.

Отметим, что в 1941-1944 годах на будущих территориях Себежского национального парка велись кровопролитные бои. В июле 1941 года у озера Нечерица, неся тяжелые потери, отбивался от фашистов 422 полк 170-й Башкирской стрелковой дивизии. Во время оккупации здесь активно действовали партизаны, а в 1944 году у деревни Горовые фашисты атаковали стрелковый полк. Останки многих бойцов до сих пор не найдены.

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