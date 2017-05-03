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Общество

Георгий Лупандин возглавит общественный совет при «Псковпассажиравтотрансе»

Экс-директор «Псковпассажиравтотранс» Георгий Лупандин возглавит общественный совет при госпредприятии Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое предложение на встрече с коллективом «Псковпассажиравтотранса» сегодня, 3 мая, озвучил вице-губернатор Александр Кзнецов.

Георгий Лупандин призвал региональные власти отказаться от идеи передать школьные автобусы на баланс сельских школ. «Не дайте упасть предприятию, совместными трудами надо решать эти вопросы», - заявил он.

В ответ Александр Кузнецов сказал, что был ярым противником возвращения школьных автобусов учебным заведениям и напомнил, что за 2 года были куплены более 100 автобусов. «Эти автобусы должны быть на предприятии, эти автобусы должны находиться в квалифицированных руках, должны находиться на транспортном предприятии», - добавил он.

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