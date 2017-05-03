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Общество

Компания «Газпром газораспределение Псков» получила «Сертификат доверия работодателю»

Компания «Газпром газораспределение Псков» получила «Сертификат доверия работодателю». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Сертификат был выдан газораспределительной организации по итогам проверки, проведенной Государственной инспекцией труда в Псковской области и в рамках участия в проекте «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей».

Документ удостоверяет, что АО «Газпром газораспределение Псков» внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников.

В ходе плановой проверки, сотрудники Государственной инспекции произвели оценку условий труда в газовой компании, фактическую обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, соблюдение санитарно-гигиенических требований, а также изучили документы на предмет их соответствия требованиям трудового законодательства и нормам охраны труда.

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