Александр Кузнецов: Объединение «Псковпассажиравтотранса» и «Псковавтотранса» пройдёт в режиме полнейшей открытости

15:00, 03 мая 2017, ПАИ

Вице-губернатор Александр Кузнецов назвал «взвешенным» решение об объединении госпредприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, он заявил на встрече с их коллективами.

«Могу сказать, что мы действительно просчитали экономику и одного, и другого предприятия, рассматривали перспективы в рамках одного объединенного, - сказал он. - Решение принято, и мы вместе с вами будем его реализовывать».

Вице-губернатор подчеркнул, что каждое решение будет обсуждаться, «не будет подписано единолично, вы о нем все должны знать, оно должно быть утверждено и согласовано». «Реорганизация будет проводиться в режиме полнейшей открытости», - отметил Кузнецов.

Замгубернатора заверил, что практика закупки транспорта для предприятий будет продолжена. «Финансовая поддержка прописана, закреплена в бюджете», - напомнил он. Говоря об убытках, которые госпредприятия понесли по итогам 2016 года, он напомнил, что к ним присоединялись филиалы, которые находились не в лучшем финансовом положении. «Структура этого убытка для нас понятна», - резюмировал вице-губернатор.