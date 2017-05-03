Рабочую группу по организации транспортной структуры к Ганзе-2019 планируется создать в Пскове

15:19, 03 мая 2017, ПАИ

В рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года в Пскове планируется сформировать рабочую группу по организации транспортной структуры. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на встрече с коллективом ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов уточнил, что озвучил данное предложение губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Вопрос, по его словам, решается на федеральном уровне.

«Понятно, что это не только автодороги, но и наш транспорт», - заметил Александр Кузнецов. Он привел в пример олимпиады и другие мероприятия, где было предусмотрено федеральное финансирование на закупку транспорта. «Если мы получим определённый объем единиц автотранспорта, то это будет тоже результат», - подчеркнул вице-губернатор.

Он также отметил, что каждый год на обновление транспорта предусмотрено финансирование, но, по мнению вице-губернатора, эти средства можно использовать эффективнее, например, взять в лизинг большее количество транспорта.

Александр Кузнецов добавил, что ведутся переговоры с Минским автомобильным заводом по поводу передачи Псковской области дилерства, но пока они не завершились успехом. «По идее, если партия МАЗов была бы приобретена, можно было самим обслуживать», - пояснил заместитель губернатора.