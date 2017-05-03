0
15:29
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
14:46
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
14:02
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:56
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
12:24
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
12:06
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
10:31
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Еще новости
Общество

Рабочую группу по организации транспортной структуры к Ганзе-2019 планируется создать в Пскове

В рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года в Пскове планируется сформировать рабочую группу по организации транспортной структуры. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на встрече с коллективом ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 3 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов уточнил, что озвучил данное предложение губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Вопрос, по его словам, решается на федеральном уровне.

«Понятно, что это не только автодороги, но и наш транспорт», - заметил Александр Кузнецов. Он привел в пример олимпиады и другие мероприятия, где было предусмотрено федеральное финансирование на закупку транспорта. «Если мы получим определённый объем единиц автотранспорта, то это будет тоже результат», - подчеркнул вице-губернатор.

Он также отметил, что каждый год на обновление транспорта предусмотрено финансирование, но, по мнению вице-губернатора, эти средства можно использовать эффективнее, например, взять в лизинг большее количество транспорта.

Александр Кузнецов добавил, что ведутся переговоры с Минским автомобильным заводом по поводу передачи Псковской области дилерства, но пока они не завершились успехом. «По идее, если партия МАЗов была бы приобретена, можно было самим обслуживать», - пояснил заместитель губернатора. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
03 мая 2017
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 мая 2017
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
03 мая 2017
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
03 мая 2017
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство» 2
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
03 мая 2017
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков» 4
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
03 мая 2017
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове
03 мая 2017
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...