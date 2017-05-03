На интернациональном братском захоронении в Сигорицах пройдут памятные мероприятия

15:08, 03 мая 2017, ПАИ

4 мая у интернациональной братской могилы в деревне Сигорицы Островского района состоятся памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в них примут участие курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, студенты ПсковГУ, учащиеся школ Острова и Островского района, военнослужащие Островского гарнизона, представители ветеранских организаций, а также узбекской, чеченской, таджикской, еврейской и других национальных диаспор.

Организатор мероприятия, председатель Псковского центра Чеченской культуры «Барт» («Единство») Саид Дукаев рассказал, что по традиции память советских воинов будут чтить по православному и мусульманскому обычаям. Также участники памятного митинга вручат подарки ветеранам.

Памятный обелиск в Сигорицах был установлен в 1965 году в честь двух друзей — Кузьмы Козубы родом из Ярославской области и Заудина Ахматханова из Итумкалинского района Чечни. Они служили в рядах Красной Армии, оказались в партизанском отряде Псковской области и погибли в 1943 году неподалеку. В Сигорицы тела солдат были перенесены из села Владимирец.

Позднее на этом месте возникло братское захоронение. Сейчас в могиле покоятся останки 143 красноармейцев, включая Героя Советского Союза Абрама Шарыпова.

Центр «Барт» взял шефство над братским захоронением в 2009 году. На средства гранта администрации Псковской области в рамках проекта «Память поколений» в 2012 году общественная организация благоустроила памятное место. Общественники привели в надлежащее состояние обелиск, сделали к нему дорожку и защищающий от осадков и ветра навес. Ежегодно в преддверии Дня Победы Центр чеченской культуры «Барт» проводит здесь памятные мероприятия.