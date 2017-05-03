Общественники помогли псковской рыбоохране выявить 361 нарушение

15:14, 03 мая 2017, ПАИ

В 2016 году общественные инспекторы помогли псковской рыбоохране выявить 361 правонарушение. Об этом сообщил в эфире ПАИ-live 3 мая начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский.

«Они это делают, чтобы сохранить наши рыбные запасы на перспективу. Борются за чистоту и экологию водоемов, это люди-энтузиасты с серьёзными намерениями без всякой корысти», - отметил он - Это основано на сознании, общественники предоставляют свою технику, свои возможности. Бескорыстно, добровольно помогают».

По словам Александра Посадского, от общественников часто поступает информация с видеосюжетами: они снимают на видео машины, лодки, номерные знаки, на основании чего потом пресекаются нарушения.

Начальник отдела добавил, что изъятая рыба подлежит уничтожению, чтобы снизить риск коррупционной составляющей.