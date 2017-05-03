Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
3 мая в прямом эфире проекта ПАИ-live был начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский.
Сколько килограммов браконьерского улова изымают рыбинспеткоры каждые выходные, что происходит с изъятой рыбой, надолго ли вернулся снеток и почему его долго не было в Псковском озере, как рыбохрана использует воздушную технику, как эстонцы следят за псковскими рыбаками и часто ли браконьеры предлагают взятки рыбинспекторам, - рассказал гость ПАИ-live