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Общество

Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским

3 мая в прямом эфире проекта ПАИ-live был начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Александр Посадский.

Сколько килограммов браконьерского улова изымают рыбинспеткоры каждые выходные, что происходит с изъятой рыбой, надолго ли вернулся снеток и почему его долго не было в Псковском озере, как рыбохрана использует воздушную технику, как эстонцы следят за псковскими рыбаками и часто ли браконьеры предлагают взятки рыбинспекторам, - рассказал гость ПАИ-live

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