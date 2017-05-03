24 юных псковича получили паспорта в преддверии Дня Победы

16:08, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая в Городском культурном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним псковичам, приуроченная ко Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, первый документ, удостоверяющий личность, 24 юношам и девушкам вручили глава Пскова Иван Цецерский и Почетный гражданин города, участник Великой Отечественной Войны Дмитрий Ваулин.

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил собравшихся с торжественным событием, наступающим праздником Победы и призвал молодежь уважать историю государства, чтить память предков: «Благодаря нашим дедам, прадедам, всем, кто ковал Победу, мы имеем право жить в нашей стране, работать, учиться, развиваться. Мы возлагаем на вас большие надежды - вы, наше будущее!» В качестве одного из примеров героических судеб псковичей глава города рассказал про подвиг Михаила Минина, который одним из первых водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Дмитрий Ваулин поделился воспоминаниями о фронтовых годах и рассказал, что свой первый паспорт он получил, будучи уже взрослым человеком. «Совсем недавно вы были еще детьми, а сейчас являетесь взрослыми гражданами РФ. На ваши плечи ложится ответственность за ваши поступки. Я горжусь тем, что ваше поколение живет в такой успешной, развитой стране, в прекрасном историческом городе Пскове, с удивительной старинной историей. Здесь есть, чем гордиться», - сказал он и пожелал школьникам успехов и здоровья.

Завершилась церемония общей фотографией на память. Вместе с паспортом псковичи получили в подарок Конституцию Российской Федерации, приветственный адрес главы города Пскова и памятные сувениры.

Добавим, в торжественной обстановке паспорта молодым псковичам вручаются в День Государственного флага Российской Федерации, в День Конституции, в День Победы, День защитника Отечества и другие национальные праздники. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам России, ее истории и культуре. Подобные церемонии являются неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи.