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Маркет

Психологический комфорт – залог успеха на форекс

Форекс предлагает человеку неограниченные возможности для заработка. И действительно, здесь можно зарабатывать сколько угодно, если работать грамотно. И самая большая сложность для новичка заключается в психологической неготовности. Казалось бы, все делается правильно, разработана собственная методика, мониторится календарь рынка форекс, новости… Однако из-за опрометчивых решений случаются проигрыши, которые в конечном итоге приведут к сливу депозита. Как не допустить проигрыша и подготовить себя к длительной работе, которая станет основным источником дохода?

Определите для себя комфортную сумму

Когда вы перейдете с виртуального счета, где делали колоссальную прибыль, на реальный счет, все может измениться. Вроде бы, стратегия остается та же, однако работа с виртуальными и реальными деньгами – это принципиально разные вещи. Поэтому вам сразу же придется работать над психологией. Выделим два шага, которые помогут вам облегчить эмоциональную нагрузку:

В первом случае вам нужно определить для себя сумму, которую вы можете проиграть без психологического дискомфорта. Разумеется, если у вас депозит $1000, то разовая потеря $500 станет для вас существенным ударом. Необязательно играть слишком крупно для того, чтобы много зарабатывать. Наоборот, форекс любит терпеливых и усидчивых. Выберите для себя эту сумму и корректируйте ее в зависимости от вашего дохода.

Второй пункт взаимосвязан с первым. При разовом крупном выигрыше легко впасть в азарт. Поэтому чтобы не допустить этого, нужно заранее предусмотреть суточную прибыль, после которой нужно остановиться. Например, если вы выберете разовую ставку $10 и будете наращивать по 2% в день, через год у вас на депозите окажется $1000. Еще через год сумма увеличится до $100000 и т.д.

Отдыхайте

Вы можете сколько угодно убеждать себя в том, что вы не устали сидеть за компьютером, но организм не обманешь. Если вы будете несколько часов напролет просматривать новости рынка валют, постоянно входить и выходить, пытаться предугадать дальнейшее движение курса, появится эмоциональное опустошение, снизится внимательность. Без внимательности на форекс попросту никуда, это прямой путь к сливу депозита. Поэтому если вы поработали несколько часов, сделайте перерыв, хотя бы на 3-4 часа. Сделайте чаю, погуляйте на улице, уделите внимание семье, и после перерыва входите на рынок с новыми силами.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

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